أحمد بدير: يهاجمونني بسبب "سلسال الدم"

أحداث متصاعدة يشهدها الجزء الرابع من مسلسل " #سلسال_الدم" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، ويشارك في بطولته #عبلة_كامل و #رياض_الخولي، حيث تدور الأحداث في الجزء الجديد بعد وقوع ثورة 25 يناير.

ويدخل إلى المسلسل في الجزء الجديد عدد من الأبطال الجدد، أبرزهم أحمد بدير الذي يقدم شخصية "صفوت أبو اليسر" القيادي بجماعة #الإخوان الذي فر من السجن وصار رجل أعمال قوي النفوذ.

شخصية أثارت الجدل وتسببت في هجوم البعض على الفنان أحمد بدير، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن ما يهمه هو بلده ولن يلتفت للهجوم الذي حدث، كما أنه لا يخشى الهجوم ولن يكون أفضل من شهداء الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للبلد في #سيناء.

وأوضح بدير أنهم يقدمون من خلال المسلسل دورا بسيطا يظهر وجهة النظر الخاصة بما كان يجري في مصر بعد وقوع ثورة يناير وخلال حكم الإخوان، معبرا عن سعادته بتقديم هذا الدور، الذي وجد عليه تشجيعا من المشاهدين.

واعتبر بدير أن من يحب #مصر سيدعمه في هذا الدور الذي يظهر فيه شخصيات الجماعة الإرهابية على حقيقتهم، بينما من يهاجمونه هم من ينتمون إلى الجماعة الإرهابية أو النشطاء، وكذلك من يتلقون أموالا من أجل الهجوم.

وفيما يخص قبوله تقديم الدور والمشاركة في المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في أجزائه الماضية، أكد بدير أنه قبل المشاركة بسبب الشخصية، وفي حال كانت الشخصية التي يقدمها في الجزء الرابع شخصية عادية ما كان ليقبل بالظهور في المسلسل، ولكن الدور الذي يلعبه يساهم في تحريك الأحداث.

كما أكد بدير أن الأحداث التي تظهر في المسلسل هي أحداث عاشتها مصر في الفترة الماضية، وهو ما ساهم في إجادتها خاصة وأن الجمهور حينما يشاهد تلك الوقائع يكون تعليقه هو "آه والله ده حصل" وبالتالي فهم في العمل يقدمون أحداثا وقعت بالفعل وعاشها الجميع.