حفلة عبدالمجيد عبدالله في الكويت عبر 3 قنوات

أعلنت روتانا رسمياً بث حفلة النجم عبدالمجيد عبدالله المرتقبة يوم 30 آذار/مارس الجاري على مسرح دار #الأوبرا الكويتية، وبذلك يعود #أمير_الطرب إلى الحفلات المباشرة بعد قرار اتخذه في العام 2009 بعدم بث حفلاته.

وكانت "العربية.نت" أشارت في تقرير صحافي نشر يوم 18 آذار/مارس إلى أهمية بث حفلة نجم الأغنية #السعودية خاصة بعد عودة الفنان راشد الماجد للنقل المباشر ولتزامن موعد الحفلة مع طرح النجم رابح صقر لألبومه في نفس اليوم.

وقالت روتانا عبر تغريدة في حساب مديرها التنفيذي سالم الهندي: "نزولاً عند رغبة الجماهير قرر الفنان عبدالمجيد عبدالله نقل حفل الكويت يوم الخميس القادم مباشرة على قنوات #الكويت وروتانا ووناسة الساعة 9 مساء".