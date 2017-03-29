أخيراً.. بوب ديلان سيتسلم جائزة نوبل للآداب

يتسلم #بوب_ديلان الميدالية والشهادة المرافقتين لجائزة #نوبل للآداب يوم السبت أو الأحد في #ستوكهولم، على ما أعلنت الأربعاء الأمينة العامة الدائمة للأكاديمية السويدية ساره دانيوس.

وكتبت دانيوس على مدونتها: "اتفقت الأكاديمية السويدية وديلان على اللقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع" في ستوكهولم حيث يحيي المغني الأميركي حفلة.

ومن المقرر منذ فترة طويلة إقامة حفلتين لبوب ديلان في ستوكهولم مساء السبت والأحد إلا أن المغني الأميركي أبقى الغموض على نواياه حيال #الأكاديمية.

وأوضحت دانيوس "سيتم الأمر ضمن مجموعة صغيرة ولن يسمح بتواجد أي وسيلة إعلامية. سيتواجد ديلان وأعضاء في الأكاديمية فقط تبعا لرغبات ديلان".

وتبقى مسألة لم تحسم حتى الان، وتتعلق بخطاب تلقي الجائزة ويسمى أيضا "درس نوبل" الذي ينبغي على كل فائز أن يتقدم به في الأشهر الستة التي تلي مراسم تسليم الجائزة أي قبل العاشر من حزيران/يونيو.

وقالت دانيوس: "لن يلقى ديلان أي خطاب الآن. وتعتقد الأكاديمية أن نسخة مسجلة سترسل إليها في موعد لاحق".

وأشارت إلى أن الأكاديمية تتلقى "دروس نوبل مسجلة من وقت إلى آخر، وكان آخرها للفائزة بجائزة #نوبل_للآداب اليس مونرو العام 2013".

وتعذر على الكاتبة الكندية التي كانت في الثانية والثمانين المجيء إلى السويد بسبب وضعها الصحي.

وتشكل ستوكهولم المحطة الأولى في جولة أوروبية لبوب ديلان (75 عاما) بمناسبة صدور ألبوم ثلاثي يستعيد فيه اغنيات لفرانك سيناترا.

وكان ديلان أرسل في 10 كانون الأول/ديسمبر خلال مأدبة نوبل التقليدية في ستوكهولم رسالة شكر تلتها السفيرة الأميركية في السويد أعرب فيها عن دهشته لضم اسمه إلى أسماء كتاب كبار مثل روديارد كيبلينغ والبير كامو و #ارنست_هيمنغواي.