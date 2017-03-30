عودة حفلات "أضواء المدينة" مهددة.. وهذا هو السبب

قبل ساعات من العودة المنتظرة لحفلات "أضواء المدينة" التي اعتاد عليها #الجمهور_المصري لسنوات، وقعت خلافات تهدد إقامة الحفل المقرر له مساء اليوم الخميس وتحييه #أنغام برفقة #وائل_جسار.

حفلات " #أضواء_المدينة "، التي غابت لأكثر من 10 سنوات، كان مقرر لها أن تعود مساء الخميس من مدينة #شرم_الشيخ في حفل مخصص لصالح #صندوق_تحيا_مصر ويشرف على تنظيمه اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

إلا أن المفاجأة تمثلت في انسحاب أنغام ووائل جسار من إحياء الحفل، وذلك بعدما أعلنت أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك" عن إلغاء الحفل.

وأوضحت أنغام أن الأمر يعود إلى عدم التزام الجهة المنظمة وهي اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأداء واجباتها من إرسال تذاكر الطيران ودفع الأجور الخاصة بالموسيقيين والفنانين، بالإضافة إلى عدم توفير الإقامة وعمل تصاريح الحفل كما كان متفقا عليه.

هذه الأمور دفعت أنغام إلى الإعلان عن عدم قدرتها على السفر من أجل إحياء الحفل، وهو نفس الموقف الخاص بوائل جسار.

ورغم الانسحاب المفاجئ، إلا أن هناك محاولات يجريها مسؤولو اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أجل إقامة الحفل وإنهاء الأزمة التي وقعت قبل ساعات من إقامته، خاصة وأن التجهيزات الخاصة بالمسرح الذي سيقام عليه الحفل تم الانتهاء منها.