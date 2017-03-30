"كلوديا كاردينالي" شعار ملصق مهرجان كان السينمائي الـ70

كشفت إدارة #مهرجان_كان_السينمائي_الدولي عن ملصقها الرسمي الذي يتزامن مع احتفال المهرجان الأكثر شهرة في العالم بالدورة الـ "70".

وتظهر في الملصق كاردينالي ذات #الخلفية_الحمراء، الممثلة الإيطالية الجميلة #كلوديا_كاردينالي، وهي ترقص بحرية وانطلاق في لقطة يعود تاريخها لعام 1959.

وأرادت إدارة المهرجان أن توصل رسالة ضد الإرهاب الذي طال فرنسا البلد المنظم للمهرجان بأن الدورة الجديدة مليئة بالسعادة والحرية والجرأة مثل صورة كلوديا الراقصة بألوانها "الأحمر الملتهب والذهبي البراق ".

وجاء في بيان إدارة المهرجان حول الملصق الجديد: "أنه لا أحد يعبر عن هذه الدورة مثل كلوديا، فهي تضحك وترقص وتعيش، والصورة تشير إلى ممثلة مغامرة وامرأة مستقلة وناشطة اجتماعية.

تقول كلوديا كاردينالي عن #ملصق_مهرجان كان لهذا العام "أنا سعيدة جدا لاختيار هذه الصورة، هذه هي الصورة التي أبحث عنها إنها صورة مشعة وهذا الرقص على السطح في روما أتذكر كان في 1959. لا أحد يتذكر اسم المصور، أنا أيضا نسيت ولكن هذه الصورة تذكرني بأيامي في وقت مبكر، في الفيلم الأكثر شهرة. عيد ميلاد سعيد.

وستكون دورة هذا العام استثنائية من حيث مشاركة #الأفلام التي ستحمل تواقيع كبار #صناع_السينما في العالم، إضافة إلى شخصيات سينمائية فرنسية وعالمية سيتم تكريمها طوال فترة المهرجان الذي سيبدأ في الـ "17-28 مايو" المقبل وتحت شعار – اللون الأحمر والذهبي البراق وتألق – الاحتفال.