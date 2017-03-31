معرض صور يسترجع رومانسية بيروت بالقرن الماضي

رومانسية #بيروت التي اشتهرت في منتصف القرن الماضي بـ"باريس الشرق الأوسط"، تعود إلى الحياة من خلال معرض للصور القديمة في متحف "سُرسُق" بالمدينة.

" #زوروا_بيروت ".. معرض يعيد إلى الذاكرة رومانسية العاصمة اللبنانية في القرن الماضي قبل الحرب الأهلية.

الحياة تعود بصور الأبيض والأسود إلى #شارع_الحمرا وحي المنارة ووسط بيروت القديم.

جامع الصور الراحل #فؤاد_دباس، وثّق شوارع المدينة ومعالمها التي دمرتها الحرب.

صور مختلفة لمناطق بيروت التي كانت وجهة محببة للسائحين العرب والأوروبيين.

ياسمين شملي، أمينة معرض "زوروا بيروت"، تقول: "أعتقد أن هذه المجموعة مهمة حقاً للمنطقة.. ليس لبيروت و #لبنان فقط.. أعتقد أنها يمكن أن تربط الناس.. وأعتقد حقاً أننا في بلد يُعتبر فيه فقدان الذاكرة شيئاً طبيعياً، هذه الصور تبين كيف كانت البلاد من قبل".

فؤاد دباس بدأ بجمع هذه الصور أو البطاقات البريدية ثم الألبومات حين كان يعيش في #باريس، ليتحول عمله هذه الأيام إلى ذاكرة ورقية تسد ثقوباً في تاريخ بيروت.