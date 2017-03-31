هكذا علقت مي كساب على حبس زوجها

تهمة بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية وتزوير الشهادة الخاصة بها، يواجهها الثنائي #أوكا و #أورتيجا، اللذان نالا شهرة واسعة خلال الفترة الماضية في #غناء_المهرجانات_الشعبية.

الثنائي الذي تم منعه من السفر إلى الإمارات صباح الخميس بسبب تواجدهما على #قائمة_الممنوعين من السفر، حيث كانا في طريقهما إلى دبي من أجل إحياء #حفل_غنائي، قبل أن تبلغهما سلطات المطار بتواجد اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر بحسب تعليمات مصلحة الجوازات.

مي كساب زوجة المطرب الشعبي أوكا، أكدت أن الثنائي أوكا وأورتيجا يتواجدان في الوقت الحالي أمام القضاء العسكري من أجل الفصل في الأمر، مشددة على كون الثنائي بريئين.

وفي رسالة وجهتها لزوجها عبر حسابها على "إنستغرام" قالت #مي_كساب إن أوكا يمتلك أطهر قلب وهو أنقى شخص قابلته في حياتها، معتبرة أن هناك من ظلم الثنائي وهذا الأمر بمثابة اختبار كبير من الله لزوجها وزميله، كما أعربت عن ثقتها في تجاوز الثنائي لهذه المحنة.

وحول الأخبار التي طالت زوجها وزميله في الساعات الماضية، قررت مي كساب أن توجه رسالة إلى الإعلاميين والصحافيين قالت فيها "إلى السادة الصحافيين والإعلاميين أصحاب الأمانة والضمير، من فضلكم اعرفوا الحقيقة الأول وبعد كده اتكلموا".

وتابعت مي قائلة "محمد وأحمد أمام #القضاء_العسكري العادل، محمد وأحمد مش مزورين ولا متهربين وربنا هيظهر الحق، قبل ما تدلوا بآرائكم اعرفوا الحقيقة الأول واتأكدوا منها وإن شاء الله ربنا هينصرهم".

وترى مي كساب أن خلافا وقع بين أوكا وأورتيجا من جهة و #أحمد_الطحاوي مدير أعمالهما السابق من جهة أخرى، تسبب فيما جرى، معتبرة أن الأخير هو من ورطهم في هذا الأمر، وذلك بحسب تصريحات نسبت إليها.