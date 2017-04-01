10 فنانين بحرينيين يتبرعون بأعمالهم لأجل "السلام"

تبرع عدد من فناني #البحرين بلوحات عبرت عن السلام العالمي ورغبتهم في أن يكون الإبداع هو رسالة السلام التي تتجاوز حدود اللغة والحروب والخلافات بين الشعوب.

يأتي هذا بالتعاون مع المدير الإقليمي لمعهد #السلام الدولي لمنطقة #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا السفير نجيب فريجي، وبالتنسيق مع التشكيلية وداد الباكر.

والرسالة الفنية – كما يراها الفنانون أنفسهم – لا تعترف بالحدود أو المسافات، وأفضل من يحمل تلك الرسالة هي اللوحة التي تدخل البيوت والمكاتب، وتتجاوز في حدودها المفتوحة الجدران الصماء لتكون روحاً للسلام أينما كانت فمن خلال الفن التشكيلي تتقارب جميع الشعوب في رؤيتها لتلك المساحات الزرقاء التي تعبر عن السلام وسيادة العدالة الإنسانية، بعيداً عن أي تميز كان.

والفنانون المتبرعون بلوحاتهم هم: إبراهيم أبو سعد، عباس الموسوي، علي المحميد، مياسة السويدي، وداد الباكر، عبدالرزاق حموده، زكية زادة، ثاجبة نجيب، ضوية ابراهيم.

ومن بين التشكيليين المتبرعين مياسة السويدي التي بادرت بتقديم عمل فني جديد لم يسبق عرضه، عبرت من خلاله عن "الأمل" الذي أرفقته ببطاقة "سفر" تحدثت فيها عن السلام "السماء التي احتضنت أرواحَنا بوداعتِها، لم تميّز بين الألوان أو الأجناس، رجالاً كانوا أم نساء، سوداً أم بيضاً. لكنها منحتنا أفقَ التواصل والمحبة، ودعتنا للعيش بسلام تحت خيمتها الزرقاء".

وسيقام حفل استقبال للفنانين العشرة المشاركين في المبادرة غداً الأحد عند الحادية عشرة صباحاً بمقر المعهد في "المرفاء المالي" بحضور مدير المعهد السفير نجيب فريجي والفنانين المشاركين.