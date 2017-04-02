عمرو سعد يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان تطوان

فاز الممثل المصري عمرو سعد بجائزة أفضل ممثل في #مهرجان_تطوان الدولي لسينما #البحر_الأبيض_المتوسط عن دوره في فيلم #مولانا إخراج مجدي أحمد علي فيما أسدل الستار مساء أمس السبت على الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان بالمغرب.

وكانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب الإسبانية كارمن ماشي، عن دورها في فيلم (الباب المفتوح) إخراج مارينا سيرسكي.

وتوج الفيلم الإيطالي (كل لا يتجزأ) للمخرج إدواردو أنجليس بجائزة تمودا للفيلم الطويل، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان.

يتناول الفيلم قصة الأختين التوأم الملتصقتين أنجيلا وماريان، اللتين تمارسان الغناء في قريتهما وتعيلان أسرتهما إلى أن تعلما أنه من الممكن إجراء عملية لفصلهما عن بعضهما البعض.

ونوهت لجنة تحكيم الفيلم الطويل بفيلمي (ضربة في الرأس) للمغربي هشام العسري و(بارك) للمخرجة صوفيا إسكارشو، وهو إنتاج مشترك لليونان و #بولندا.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي منحت لجنة التحكيم جائزة العمل الأول لفيلم (الإسلام كذاكرة) للمخرجة الفرنسية بنديكت باكنو.

وقدمت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (ميل يا غزيل) للمخرجة اللبنانية إليان الراهب.

وحصل فيلم (الأرض المهجورة) إخراج البلجيكي جيل لوران على جائزة مدينة #تطوان للفيلم الوثائقي.

وتنافس على جوائز المهرجان، الذي استمر ثمانية أيام بمدينة تطوان في شمال المملكة المغربية، 24 فيلماً مقسمين إلى 12 فيلماً طويلاً و12 فيلماً وثائقياً.

وفاز فيلم (إنكار) للمخرجة البلغارية راليتزا بتروفا بجائزة النقد التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي.