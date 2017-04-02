مصر ترفع قيمة جوائزها في الفنون والآداب

أعلنت مصر زيادة القيمة المالية لجائزة #النيل وهي أرفع جائزة تمنحها الدولة سنويا في مجالات #الفنون و #الآداب و #العلوم_الاجتماعية من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه (حوالي 27 ألف دولار) بزيادة بلغت 25 بالمئة.

وتقدم الدولة جائزة النيل سنويا للمتميزين من الفنانين والمفكرين والمثقفين ومعها ميدالية ذهبية. وكانت الجائزة تحمل اسم "جائزة مبارك" حتى عام 2011 قبل أن يتم تعديل اسمها.

ومن أبرز الفائزين بها الشاعر الراحل #فاروق_شوشة والكاتب الراحل جمال الغيطاني والشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي والكاتب الراحل إدوار الخراط والمؤلف والسيناريست وحيد حامد والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والممثلة سميحة أيوب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار #رئيس_الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

كما تضمن القرار الجمهوري أن تكون قيمة كل جائزة من جوائز الدولة #التشجيعية 50 ألف جنيه (نحو 2750 دولارا).

وتمنح مصر جوائزها في يونيو/ حزيران من كل عام في 4 فئات هي: جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة للتفوق وجائزة الدولة التشجيعية. ويجري اختيار الفائزين من خلال التصويت السري لأعضاء #المجلس_الأعلى_للثقافة.