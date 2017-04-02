مي كساب: زوجي ضحية تعليمه وسذاجته

أوقات صعبة تمر بها الفنانة #مي_كساب في الوقت الحالي، بعد حبس زوجها مطرب المهرجانات #أوكا وزميله #أورتيجا على ذمة التحقيق في القضية الخاصة بالتهرب من أداء #الخدمة_العسكرية.

وذلك بعدما توجه الثنائي إلى #مطار_القاهرة نهاية الأسبوع الماضي من أجل التوجه إلى الإمارات لإقامة حفل في #دبي، قبل أن تمنعهما سلطات المطار من السفر بحجة وجودهما على قوائم الممنوعين من السفر طبقا لتعليمات مصلحة الجوازات.

وقتها أكدت مي كساب أن زوجها مظلوم ولم يقم بالتزوير أو يتهرب من الخدمة العسكرية، وأنه يتواجد هو وزميله أمام #القضاء_العسكري العادل.

وفي رسالة جديدة نشرتها مي كساب عبر حسابها على "انستغرام" قالت إن كل من يعرفها عن قرب يعلم أنها لم تكره أحدا في حياتها، ولم تقم بإيذاء أحد أو تأتي بتصرف مخل بالشرف.

وأوضحت مي كساب أنها طوال حياتها تحملت ظلما كبيرا واضطهادا، ولكنها كانت دائما تصبر وتتذكر كلمات والدها لها بأنها مثل الجندي العسكري تحصل على ترقيتها بمجهودها ودائما ما تشعر بالقناعة.

لكن يبدو أن الظروف هذه المرة أكبر من طاقة مي كساب، التي أكدت أنها منذ 4 سنوات تعيش أقسى أيام حياتها، وبالتحديد منذ الأول من ديسمبر عام 2012 حينما علمت بمرض والدتها بالسرطان، بعدها صارت مي كساب إنسانة تائهة.

غير أن الموقف الذي يتعرض له زوجها أوكا في الوقت الحالي هو الأصعب، ليس لكونه زوجها وحب عمرها ولكن بسبب معرفتها بكونه مظلوما، وأنه ضحية طيبته وسذاجته وكذلك تعليمه المتواضع الضحل، كما أنه ضحية ثقته الزائدة في أي شخص يتقرب منه ويقوم بخداعه في النهاية.

وأكدت مي كساب أنها حينما تتحدث عن أوكا فإنها تتحدث أيضا عن أورتيجا، خاصة أن الثنائي روح واحدة في جسدين، كما أعربت عن ثقتها في عدالة القضاء العسكري وكذلك ثقتها في الجمهور الذي سيقف إلى جوار أوكا وأورتيجا.