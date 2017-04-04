لماذا اقتحم سعد الصغير الاستوديو على شعبان عبدالرحيم؟

أزمة كبيرة نشبت بين #سعد_الصغير و #شعبان_عبدالرحيم خلال الأيام الماضية، بعد ظهور سعد الصغير في برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه وائل الإبراشي وتحدث عن شعبان عبدالرحيم واصفا# إياه بالمؤدي وليس #المطرب.

وهو الأمر الذي تسبب في غضب كبير لدى شعبان عبدالرحيم الذي حل ضيفاً على الإبراشي في برنامجه، وتوعد سعد الصغير مؤكداً أنه "رقاص" كما انتقد السماح له بالظهور في البرنامج والحديث عنه بهذا الشكل.

القصة بدأت عندما تحدث سعد الصغير عن المطربين الشعبيين، مشيراً إلى أن هناك 7 أسماء تستحق لقب مطرب وقام بتسميتهم، ولم يكن بينهم شعبان عبدالرحيم، وحينما سأله الإبراشي عنه أجاب الصغير بأن "شعبان مؤدي وليس مطرب".

ذلك الأمر الذي تسبب في غضب شعبان عبدالرحيم وظل طوال الفترة الماضية يهاجم سعد الصغير، حتى ظهر في البرنامج ليهاجم سعد الصغير من جديد، ويؤكد أنه لا يملك الحق في تقييمه أو الحديث عنه، معتبراً أن سعد الصغير تحدث ليجامل أصدقاءه.

وخلال استضافة شعبان عبدالرحيم في #البرنامج ، اقتحم سعد الصغير الحلقة، وقام بتقبيل يد شعبان عبدالرحيم أكثر من مرة واعتذر له، مؤكداً أنه انتهى من إحياء حفل زفاف وقاد بسرعة كبيرة من أجل اللحاق بشعبان عبدالرحيم في البرنامج.

وأوضح سعد أن ما صدر منه هو خطأ واصفاً إياه بـ"قلة أدب"، ولكنه أبداً لم يقصد التقليل من شعبان عبدالرحيم، حيث كان يتحدث بمنطق أنه شخص متواضع ودائماً يصف نفسه بالمؤدي وليس المطرب، ولكنه من غير اللائق أن يقول هو ذلك.

وأكد سعد الصغير أن شعبان عبدالرحيم في مكانة والده، وكان يعمل "طبالا" معه قبل الشهرة، مشيراً إلى كون شعبان عبدالرحيم ساعده كثيراً في حياته العملية وهو من منحه أغنية "بحبك يا حمار".

وخلال تواجده في الاستوديو قدم سعد الصغير أغنية "أنا بعشقك أنا" وأهداها إلى شعبان عبدالرحيم.