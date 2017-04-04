لماذا تآمرت وفاء عامر على شقيقتها آيتن في الفن؟

علاقة قوية تجمع الفنانة #وفاء_عامر بشقيقتها الصغرى آيتن، حيث تحرص دائما على دعمها في كافة خطواتها الفنية، وتقف إلى جوارها في كافة المناسبات.

لكن يبدو أن هذه العلاقة القوية حملت كواليس مختلفة، تحدثت عنها آيتن عامر في لقائها مع الفنانة #إسعاد_يونس ببرنامجها، مشيرة إلى كونها كانت دائما تختبئ في شنطة السيارة الخاصة بشقيقتها الكبرى أثناء ذهابها إلى المسرح، خاصة أن وفاء كانت ترفض اصطحابها وتطالبها بالتركيز في دراستها.

وبعد اجتياز #آيتن_عامر لمرحلة الثانوية العامة وحصلت على مجموع درجات مميز، كانت رغبتها هي دخول #معهد_الفنون_المسرحية، ولكن هذه الرغبة قوبلت برفض شديد من شقيقتها وفاء، وطالبتها بدخول كلية أخرى، مع وعدها بمنحها فرصة التمثيل بعد ذلك.

إلا أن نصيحة وفاء قوبلت بالرفض من جهة آيتن، التي كانت ترغب في دراسة التمثيل، وبالفعل التحقت بالمعهد وتم قبولها، وأثناء توجهها لأداء اختبار سألتها شقيقتها عن وجهتها فأخبرتها أن لديها اختباراً بالمعهد، لتدخل معها في صدام جديد وتطالبها بترك المعهد.

وقتها لم ينقذ آيتن عامر سوى المنتج #محمد_فوزي زوج وفاء عامر، الذي سمح بها بالذهاب إلى المعهد، ووقتها توعدتها وفاء بألا تتركها، وهو ما تحدثت عنه آيتن بكونها شعرت أن هناك أمراً يدبر لها.

وكشفت آيتن عامر عن كون اسمها الحقيقي هو "سمر"، وهو الاسم المتواجد بالكشوف الخاصة بالمعهد، لذلك فوجئت أن البعض دخل ليسأل عن طالبة تحمل اسم "آيتن عامر"، لكنها لم تخبرهم أنها هي من يبحثون عنها، حتى انتهت مرحلة الاختبارات وتم قبولها.

وحينما أعلنت النتيجة، أخبرت آيتن شقيقتها بنجاحها لتثور عليها من جديد، وتخبرها أنها طلبت من أصدقائها مسؤولي المعهد بألا يمنحوها فرصة النجاح، ولكنها علمت بعد ذلك أنها لم تكن تخبر أحدا أنها هي من يبحثون عنها.

آيتن عامر كشفت عن كونها كانت ترغب في الالتحاق بمجال الغناء، قبل أن يطالبها الفنان محمد صبحي بالتركيز في التمثيل والابتعاد عن الغناء، وهو ما استجابت له.