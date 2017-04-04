هيا الشعيبي: لهذه الأسباب أغيب عن دراما رمضان

أعلنت النجمة الكويتية #هيا_الشعيبي أن سبب غيابها عن أعمال #دراما_رمضان المقبل تعود إلى إنجابها منذ أيام قليلة لطفلها الرابع الذي انضم إلى أشقائه الثلاثة فهد وفاطمة وجمال.

وأشارت الفنانة هيا الشعيبي إلى أنها اضطرت للاعتذار عن عدد من الأعمال التلفزيونية الدرامية من بينها مسلسل "إقبال إذا أقبلت" أمام النجمة هدى حسين، بالإضافة لعدد من البرامج المنوعة.

وأضافت أنها بصدد التحضير لعدد من المشاريع التلفزيونية من بينها برنامج منوع جديد سيتم الإعلان عنه ليقدم بعد الدورة الرمضانية المقبلة، وهي تعد نفسها لهذا الحدث الإعلامي البارز.

وقالت الفنانة هيا الشعيبي في تصريح لـ"العربية.نت": "أشكر جميع الفنانين والفنانات الذين قاموا بالتهنئة. كما أشير إلى أنني أمام عدد من #المشاريع_الفنية الجديدة والتي ستكون في الغالب اعتباراً من أول أيام #عيد_الفطر المبارك، من بينها مشروع يتم دراسته لتقديم #عرض_مسرحي كوميدي في المملكة العربية #السعودية بمشاركة عدد من نجمات الكوميديا في دول مجلس التعاون الخليجي".