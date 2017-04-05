الموت يغيب الطاهر مكي أبرز علماء الأندلسيات في مصر

غيب #الموت ، اليوم الأربعاء، الدكتور الطاهر أحمد مكي، الناقد الأدبي وأستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

#الطاهر_مكي هو أحد أبرز علماء اللغة العربية و #الأندلسيات ، ولد في 7 أبريل 1924 وتخصص في الأندلسيات، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1992، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1992، وجائزة التميز من #جامعة_القاهرة 2009.

عمل وكيلا لكلية #دار_العلوم للدراسات العليا والبحوث حتى عام 1989، وأستاذاً زائراً بجامعة بوغوتا الكولومبية، تعرف فيها إلى الأدب المكتوب بالإسبانية في أميركا اللاتينية، كما عمل أستاذاً زائراً في جامعات تونس ومدريد والمغرب والجزائر والإمارات.

من أشهر مؤلفاته "امرؤ القيس"، و"بابلو نيرودا شاعر الحب والنضال"، والأدب الأندلسي من منظور إسباني" و"الأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه" و"مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن" و"أصداء عربية وإسلامية في الفكر الأوروبي الوسيط" و"الشعر الأندلسي في عصر الطوائف والتربية الإسلامية في الأندلس" و"طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي" و"الأخلاق والسير في مداواة النفوس" لابن حزم الأندلسي.

ومن المقرر أن يدفن الفقيد في مسقط رأسه بمحافظة قنا جنوب مصر.