هاني شاكر: تراجعت عن استقالتي لهذه الأسباب

تراجع الفنان #هاني_شاكر عن استقالته من نقابة الموسيقيين، وعاد لممارسة دوره كنقيب للموسيقيين مرة أخرى، مستجيباً لضغط أعضاء الجمعية العمومية عليه.

وأصدر هاني شاكر بياناً لأعضاء الجمعية العمومية أعلن فيه تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أسابيع، مؤكداً أنه كان يفكر في العودة إلى #النقابة بعد انتهاء كافة القضايا التي أقيمت ضده على غير سند قانوني وبطرق غير مشروعه، ولكنه عدل عن موقفه، مبرراً ذلك بالضرورة القصوى للموقف الحالي للنقابة.

وأعرب هاني شاكر في بيانه عن تقديره لدعم أعضاء الجمعية العمومية وحضورهم من شتى بقاع #مصر للنقابة من أجل دعمه والحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات، كما أهاب بهم أن يحصلوا على المعلومات منه بشكل شخصي أو من المتحدث الرسمي للنقابة.

وشكر نقيب الموسيقيين أعضاء الجمعية العمومية على "تصديهم لقلة حاولت العبث بالتزوير والبهتان على شخصه وعلى الإنجازات التي تم تحقيقها".

وأوضح شاكر أنه يعود لمهام عمله "من أجل زيادة المعاشات ورفع المعاناة عن كاهل الأرامل واليتامى وتطوير منظومة العلاج وكافة الخدمات النقابية الأخرى".