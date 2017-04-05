وفاة الناقد السينمائي المصري سمير فريد عن 73 عاماً

توفي في #القاهرة مساء الثلاثاء الناقد والمؤرخ السينمائي #سمير_فريد عن عمر يناهز 73 عاماً. وكان مهرجان برلين السينمائي في فبراير الماضي قد كرم الراحل، تقديراً لدوره ومكانته الفنية الكبيرة، ومساهماته المتميزة في دعم #السينما في العالم العربي.

وقد نعاه #وزير_الثقافة_المصري حلمي النمنم، وقال في بيان: "إن الراحل كان قامة ثقافية كبيرة، فقد كان أحد رواد #النقد_السينمائي، وعميدا للنقاد العرب، واستطاع أن يكون نموذجاً مشرفاً لمصر والدول العربية في كل #المهرجانات التي شارك فيها باعتباره ناقداً مصرياً وعربياً".

وأضاف وزير الثقافة: "الراحل كان صاحب رأي ورؤية، أثرى بها الحياة الثقافية طوال 50 عاماً، من خلال مقالاته اليومية وعشرات الكتب، لافتاً إلى أنه حصل على تقدير واحترام القارئ والحكومة المصرية فحصل على العديد من الجوائز، ومنها #جائزة الدولة للتفوق عام 2002، كما تم تكريمه بمهرجان برلين".

ولفت وزير الثقافة إلى أنه كان من المقرر إقامة احتفالية بالأمس لتكريمه، ضمن احتفالات الوزارة بتكريم الرواد، لكن مرضه تسبب في تأجيل الاحتفالية.

يذكر أن الناقد الراحل ولد في القاهرة عام 1943، وتخرج في قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية 1965، وعمل صحافياً وناقداً سينمائياً بجريدة الجمهورية 1964، ثم عميداً للنقاد السينمائيين العرب، وحصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من #المجلس_الأعلى_للثقافة عام 2002، وميدالية مهرجان "كان" الذهبية بمناسبة الدورة الأخيرة في القرن العشرين عام 2000.

كما اشترك في إصدار ثلاث مجلات سينمائية منذ 1969، كما صدر له 50 كتاباً مؤلفاً ومترجماً.

هذا وكانت الصحافة السينمائية قد فقدت مؤخراً أيضاً الناقد السينمائي الفلسطيني المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة #بشار_إبراهيم، بالإضافة إلى الناقد العراقي #حميد_العقابي.