شاهد كيف ألهم "بول بوغبا" رابح صقر في حفلته بالرياض

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرقصة التي أداها الفنان #رابح_صقر في حفلة مركز الملك فهد الثقافي في #الرياض أمام الجمهور الذي تفاعل معها.

ووقف رابح أمام فرقته ويؤدي مع كل أغنية رقصة " #الداب ".

يذكر أن تلك الرقصة أو الحركة اشتهرت عالمياً في الملاعب الأوروبية بعد تسجيل الأهداف. ويعد الفرنسي بول بوغبا أول من جلب رقصة الداب إلى الملاعب الأوروبية عندما سجل هدفا لصالح يوفنتوس أمام نظيره سمبدوريا في الدوري الإيطالي عام 2016 لتتداول بعدها الرقصة بشكل "جنوني" وتلاقي انتشاراً واسعاً.

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وتعود أصول هذه الرقصة إلى فرقة غناء "هيب هوب" أميركية، تدعى "ميغوز"، في مدينة أتلانتا الأميركية.

ويعتبر الفنان رابح صقر أول فنان عربي يقوم بتلك الرقصة الشهيرة.

يذكر أن نجما الأغنية السعودية رابح صقر و#خالد_عبدالرحمن تألقا في الحفلة الثانية التي احتضنتها العاصمة #السعودية #الرياض في مركز الملك فهد الثقافي قبل يومين، وسط حضور جمهور كبير تفاعل مع النجمين وصفق لهما كثيراً.

