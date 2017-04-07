محمد رمضان يغيب عن دراما رمضان

أعلن الفنان #محمد_رمضان بشكل نهائي موقفه من التواجد في دراما رمضان المقبل، خاصة مع إعلانه من قبل امتلاكه مسلسل " #مرزوق_وإيتو".

وأكد رمضان غيابه عن #الدراما العام الجاري، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك ، موجها اعتذاره لجمهوره، خاصة أنه كان يرغب في تقديم عمل يليق بحجم جمهوره.

وأرجع الممثل غيابه عن الدراما إلى تأديته للخدمة العسكرية في الوقت الحالي، وهو ما تحدث عنه قائلا: "سبب غيابي أن لدي واجبا وطنيا تجاه بلدي"، وذلك بعدما التحق رمضان بفرقة الصاعقة في #الجيش_المصري ، وحصل على تدريبها الأساسي في نهاية شهر مارس/أذار الماضي.

وتمنى رمضان، الذي قدم من قبل مسلسلي "ابن حلال" و"الأسطورة" وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا لدى الجمهور، لزملائه التوفيق، كما تمنى للجمهور مشاهدة ممتعة للأعمال المعروضة.

وجاء غياب رمضان عن الموسم الدرامي بشكل قاطع لينهي كافة التكهنات حول مصير مسلسله هذا العام، خاصة أن جمهوره كان يأمل في قدرته على تصوير العمل خلال الوقت المتبقي، خاصة بعد أن أجرى جلسات تحضير للمسلسل قبل التحاقه بالخدمة العسكرية.

وخلال الإجازات التي حصل عليها رمضان من #الخدمة_العسكرية ، كان يقوم بعرض مسرحيته "أهلا رمضان" على مسرح الهرم، كما أنهى جزءا كبيرا من مشاهده في فيلم "الكنز" بصحبة المخرج شريف عرفة.