هكذا ردت شيرين عبد الوهاب على الفنان معين شريف

اسم واحد اختاره #معين_شريف للإجابة على التساؤل الخاص بالفنان الذي يرغب في تقديم دويتو غنائي بصحبته، ووقع اختياره على المطربة #شيرين_عبد_الوهاب.

شريف الذي تواجد في مصر من أجل افتتاح ليالي #مهرجانات_الربيع بمرتفعات "طابا"، وقدم حفلا غنائيا حضره عدد كبير من جمهوره مساء الخميس، أكد في مؤتمر صحافي عقد على هامش المشاركة في ليالي مهرجانات الربيع أنه يتمنى تقديم #دويتو_غنائي بصحبة شيرين.

وأرجع شريف هذه الرغبة إلى حبه لصوت شيرين، مؤكدا أن خامة صوتها قريبه من صوته، كما أنها تقدم فنا دسما مع احترامه للجميع، ولكنه أشاد كثيرا بموهبة شيرين.

وأكد الفنان على هامش المؤتمر أن العفوية والصراحة والتلقائية أمر يقرب الفنان من الجمهور، كما أن الصراحة هي أساس الراحة.

بدورها لم تنتظر شيرين كثيرا لترد على شريف، وذلك من خلال إعلانها ترحيبها بالأمر، وهو ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " #فيسبوك".

وكتبت شيرين عبر صفحتها قائلة: "أخي معين شريف، شرف لي أن أغني مع مطرب صاحب صوت جميل ومبدع حقيقي من أمثالك".

وعبرت شيرين عن رغبتها في عودة شريف للوسط الفني بقوة قائلة: "إن شاء الله ترجع قريبا تنور الوسط الفني بأعمالك الحلوة".