شاهد.. كفيف يُبكي لجنة تحكيم "أرب جوت تالنت"

مقطوعة موسيقية عزفت كان لها تأثير كبير على لجنة تحكيم برنامج "أرب جوت تالنت" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وتسببت في صعود استثنائي مباشر لمقدميها.

#الكويتي عبد اللطيف غازي صعد إلى مسرح " #أرب_جوت_تالنت" بمساعدة زميله #البحريني #محمد_جباري، ليتحدث إلى لجنة التحكيم بكونهما سيقدمان مقطوعه موسيقية لواحدة من أغنيات #شيرين_عبد_الوهاب، مطالبا اللجنة بألا تضع في اعتبارها أنه كفيف حينما تقيم موهبتهما.

وبعدما بدء الثنائي في عزف أغنية "علي بالي" باستخدام #الكلارينت و #الجيتار، ظهر التأثر الشديد على #أحمد_حلمي و#علي_جابر حيث دمعت عينا الثنائي.

القصة لم تتوقف عند هذا الحد، خاصة بعدما دخل الثنائي ريا أبي راشد وقصي خضر مقدما البرنامج وقاما بالضغط على زر "الباز" الذهبي، وهو ما يضمن للثنائي الوصول إلى مرحلة النصف نهائيات مباشرة، وهو أمر يتاح للمشتركين المتميزين في مرحلة التصفيات.

#لجنة_التحكيم أشادت كثيرا بأداء المتسابقين وعزفهما للموسيقى، وأكدت #نجوى_كرم أنه إذا لم تقم ريا وقصي بالضغط على الباز الذهبي كان الجمهور هو من سيقوم بالضغط على الزر كي يضمن الثنائي مكانا في النصف نهائيات.

مرحلة تجارب الأداء انتهت ووقع اختيار اللجنة على 40 موهبة من أجل الصعود إلى مرحلة النصف نهائيات، بعدما تم تصفية المشتركين الذين حصلوا على إجازة اللجنة في الحلقات الماضية.

