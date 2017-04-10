جمهور فنان العرب غاضب من روتانا.. وهذه الأسباب

حالة من الحنق والامتعاض يعيشها جمهور #فنان_العرب تجاه شركة روتانا، بسبب تجاهلها بث حفلاته، حيث أبدى عدد من جمهور الفنان محمد عبده في مواقع #التواصل_الاجتماعي استياءهم من تقصير روتانا في واجباتها مع النجم الكبير.

وجاء ذلك بعد أن عرضت #روتانا مؤخراً حفلة راشد الماجد بمهرجان فبراير بالكويت، ومن بعدها عبدالمجيد عبدالله في 30 آذار/مارس الماضي بالكويت أيضاً ثم حفلة رابح وخالد عبدالرحمن بالرياض في 4 نيسان/أبريل، رغم عدم وجود ضغوط جماهيرية بعرضها، بينما تم تجاهل عرض جميع حفلات فنان العرب رغم كثافتها ونجاحها الكبير بالفترة الماضية، وآخرها حفلة #جدة برفقة طلال سلامة يوم 5 نيسان/أبريل.

ورغم تساؤلات الجمهور إلا أن روتانا تلتزم الصمت من دون الالتفات لمحبي فنان العرب، الذين يمثلون شريحة واسعة من جمهور الأغنية في السعودية، وما زاد الطين بلة، على حد وصفهم، هو أن روتانا تدخلت وغيرت مايسترو حفل #دبي من وليد فايد للمايسترو هاني فرحات، وقلصت عدد العازفين توفيراً للمال، وتساءل عدد من المغردين عن فائدتها كشركة إنتاج رغم أن آخر ألبوم أنتجته لفنان العرب كان ألبوم "الهوى الغايب" في 2008، وبعد ذلك جميع ألبومات محمد عبده وأغانيه المنفردة كانت من إنتاج ملحنين أو شعراء، مطالبين روتانا بإعطاء فنان العرب وجمهوره "حقهم الطبيعي"، لا سيما أنه أكثر الفنانين حضوراً وتأثيراً على الصعيدين الفني والإعلامي في الأغنية الخليجية والعربية.