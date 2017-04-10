فنانة لبنانية تحمل السلاح وتتحدث العبرية

تطل الفنانة اللبنانية #ألين_لحود في مسلسل #شريعة_الغاب كفتاة جريئة ومغامرة تحمل سلاحاً وتتسلق الأشجار لتخرج بذلك من إطار البنت الناعمة والمدللة.

وأطلقت ألين أغنية منفردة بعنوان "يا عيني عليك" من كلمات وألحان روميو لحود.

كما أعلنت ألين في حوار خاص لها مع "العربية.نت" أن الأغنية الجديدة شعبية إيقاعية، واعتبرت أننا نعيش عصر الأغنية الـ"سنغل" ولم نعد في عصر الألبوم مع تعاظم دور #وسائل_التواصل_الاجتماعي والإنترنت و#اليوتيوب.

وشاركت ألين أيضاً في مسرحية #ع_أرض_الغجر لغدي الرحباني، حيث جسدت حياة بنت غجرية وتحدثت حينها باللهجة البدوية، وهي حالياً بصدد كتابة سيناريو فيلم سينمائي قصته درامية وستمثل فيه.

ستطل ألين في مهرجانات بعلبك هذا #الصيف للمرة الثانية، وهي من الفنانات الأصغر سناً في المهرجان. كما تشارك في مهرجانات #أعياد_بيروت. وتقدم ألين برنامج "ميكس ميوزيك"إلى جانب الممثل المصري #خالد_سليم.