مصر.. حداد فني بسبب التفجيرات

تعيش مصر حالة حزن وحداد، بعد التفجيرات التي استهدفت كنيستي #مار_جرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية أمس الأحد، وتسببت في مقتل أكثر من 46 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وذلك تسبب في إعلان حالة #الحداد بالمؤسسات، كما انعكس الأمر على الأنشطة الفنية والثقافية بمصر، بعدما قرر كثيرون إلغاء عدد من الأنشطة الفنية، بسبب ما جرى.

البداية بفيلم "مش رايحين في داهية" المقرر طرحه بدور العرض مساء الأربعاء، على أن يقام العرض الخاص في احتفالية بحضور أبطاله بشرى ومي سليم ونبيل عيسى وعمر السعيد مساء الثلاثاء.

إلا أن الشركة أعلنت تأجيل العرض الخاص مرجعة ذلك إلى ما تعرضت له البلاد من أحداث إرهابية شنيعة، وهو ما دفع فريق عمل الفيلم والشركة المنتجة لاتخاذ القرار.

فيما أعلن فريق "مسار إجباري" الغنائي عن إلغاء الحفلات التي كان مقرراً لهم أن يقدموها في العاصمة الفرنسية #باريس، والتي كانت ضمن جولتهم في #أوروبا.

وتم الإلغاء بالاتفاق بين الفريق الغنائي والسفارة المصرية في #فرنسا، وتم الإعلان عن السبب، حداداً على الأحداث التي وقعت في #مصر.

#دار_الأوبرا_المصرية أعلنت الحداد ثلاثة أيام ابتداء من الأحد، بسبب الأحداث التي وقعت، كما تم تأجيل كافة الأنشطة التي كان مقرراً لها أن تقام في هذه الفترة، وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا بياناً لتقديم واجب العزاء للضحايا.

ونظراً لإعلان وزارة الثقافة توقف الأنشطة الفنية بسبب حالة الحداد، تم إلغاء حفل الفنان #هاني_شاكر الذي كان مقرراً إقامته بالتزامن مع افتتاح معرض الكتاب بمدينة #الأقصر ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، كما تم تأجيل المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان الطبول والفنون إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث التي وقعت.