لأول مرة بالدراما العربية.. 3 مخرجات ينفذن هذا المسلسل

تتولى 3 مخرجات تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدراما العربية، حيث يشاركن في تنفيذ عمل واحد، وهو مسلسل #سابع_جار الذي تقوم ببطولته دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن والطفل أحمد داش.

يتكون المسلسل من 60 حلقة، تتقاسم إخراجها آيتن أمين ونادين خان وهبة يسري، ومن المقرر عرضه هذا العام، ويدور في إطار اجتماعي داخل إحدى البنايات السكنية بمنطقة #مصر_الجديدة بالعاصمة المصرية #القاهرة، حيث يرصد العمل قصص السكان وما تحمله حياتهم من أسرار ومشاكل خلف الأبواب المغلقة، على عكس ما يتم إظهاره أمام بقية السكان من سعادة بالغة، على أن يتم تتبع ما يواجهه السكان من خلال الشخصيات الرئيسية.

العمل الذي تنتجه شركة "The Producers" من تأليف #هبة_يسري التي تشارك في إخراجه، كما أنها شاركت من قبل كممثلة في فيلم "فتاة المصنع" للمخرج الراحل محمد خان، وفي مسلسل #مأمون_وشركاه مع #عادل_إمام.

فيما شاركت نادين خان مع والدها الراحل محمد خان في #فيلم "بنات وسط البلد"، بينما كان أول فيلم لها هو "هرج ومرج" الذي قدمته قبل 5 أعوام، بينما قدمت آيتن أمين فيلم "فيلا 69" الذي قام ببطولته خالد أبو النجا وأروى جودة.