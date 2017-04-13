"كان" تكشف أفلامها المشاركة في الدورة الـ70

كشف بيار لوسكور، رئيس #مهرجان_كان السينمائي، وتيري فيرمو، المدير الفني للمهرجان، قائمة الأفلام التي ستتنافس في الدورة الـ70 من 17-28 أيار/مايو المقبل.

ومن بين هذه الأفلام الـ18 التي ستنافس على نيل السعفة الذهبية وجوائز المهرجان الأخرى 4 أفلام فرنسية فيلم "رودان" للفرنسي جاك دويون و"لامان دوبل" (عاشق مزدوج) لفرنسوا أوزون، و"لو رودوتابل" (الفزع) للفرنسي ميشال هازانافيسيوس، و"120 باتمان بار مينوت (120 نبضة في الدقيقة)، للمخرج الفرنسي روبان كاميو.

كما ستشارك #النمسا بفيلم "هابي أند" (نهاية سعيدة) للمخرج مايكل هانيكة والولايات المتحدة بفيلم "ذي بغايلد" (المخدوعة) للمخرجة الأميركية صوفيا كوبولا.

ومن بين الأعمال المختارة أيضاً "إن ذي فايد "تتلاشى" للمخرج الألماني - التركي فاتح أكين.

وبمناسبة مرور "70" عاماً على المهرجان سيكون حضور نجوم #السينما العالمية لافتاً ومنهم النجمة الأسترالية، نيكول كيدمان وروبرت باتيسون وجواكين فينيكس وكولين فاريل وجوليان مور وكيرستن دانست وإيل فانينغ والفرنسية إيزابيل أوبير والمخرج جان لوي ترانتينيان.

وقال رئيس المهرجان بيار لوسكور، خلال المؤتمر الصحافي الخميس، "نمر بمرحلة سياسية" في #فرنسا مع الانتخابات الرئاسية يأمل المهرجان أن يكون متنفساً يسمح بالحديث عن السينما إلا أنه لا يمكنه أن يتجاهل السياسة.

كما أكد رئيس المهرجان أن إجراءات أمنية صارمة سترافق أيام انعقاد المهرجان وقال "نحن لا نزال ضمن حالة الطوارئ، وسنعتمد الإجراءات الأمنية نفسها مثل العام الماضي"، طوال دورة هذه السنة التي تختتم في 28 أيار/مايو.

وسيترأس لجنة تحكيم المهرجان بدورته السبعين المخرج الإسباني بدرو المودوفار.

وستتولى الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تقديم حفلي الافتتاح والختام للمهرجان.

كما ستشارك 9 أفلام قصيرة تمثل #السويد وفنلندا والصين وأميركا وإيران وفرنسا وكولومبيا تم اختيارها من مجموع 4843 فيلماً قدمت للجنة اختيار الأفلام في المهرجان.