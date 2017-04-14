دويتو غنائي يجمع تامر حسني بإليسا

لقاء فني هو الأول الذي يجمع #تامر_حسني وإليسا في دويتو غنائي، تم تسجيله خلال الأيام الماضية حتى يكون في متناول الجمهور خلال الفترة المقبلة.

وبعد فترة تشويق عاشها جمهور الثنائي تامر وإليسا، بعدما قام الثنائي بنشر صور تجمعهما سويا داخل أحد الاستوديوهات، دون الإعلان عن التفاصيل والاكتفاء بكلمة "قريبا"، تم الإعلان عن المشروع الذي يجمع الثنائي.

حيث يقدمان معا ديو غنائياً يحمل اسم "ورا الشبابيك" كتبه محمد جمعه ومن ألحان أحمد محيي وتوزيع يحيى يوسف، وتم الانتهاء من تسجيله، خاصة أنه سيطرح خلال أيام، وسيكون مخصصاً لفيلم تامر حسني الجديد "تصبح على خير" الذي انتهى من تصويره مؤخرا بصحبة درة ونور ومن إخراج محمد سامي.

شركة #روتانا المنتجة للدويتو الغنائي قامت بنشر مقطع فيديو من كواليس التحضيرات، والذي ظهر فيه تامر حسني بجوار #إليسا وهما يسجلان الأغنية.

ويبدو أن الجمهور لن يكون وحده من ينتظر تلك الأغنية، وذلك بعدما نشرت مي عز الدين صورة لتامر حسني وإليسا من كواليس التسجيل، وعلقت عليها بكونها تنتظر على نار أجمد أغنية، خاصة أنها تجمع رفيق النجاح ونجم الجيل تامر حسني الذي أطلقت عليه اسم "تيموز"، وكذلك الليدي مثال الأنوثة وملكة الإحساس، وتمنت النجاح والتوفيق للثنائي.