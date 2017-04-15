أول ظهور لسعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد، لأول مرة بعد إطلاق سراحه، في فرنسا مع مجموعة من أصدقائه في الشارع.

وحسب صور نشرتها SaadFrenchFans‏ فإن لمجرد بدا مبتسماً مع أصدقائه الذين وصفوا أنفسهم حسب المجموعة بأنهم عائلته.

وأصبح الفنان المغربي #سعد_لمجرد خارج أسوار سجن "فلوري ميروجيز"، حيث أصدر قاضي التحقيق في محكمة استئناف #باريس أمرا بالإفراج عنه، مع إجباره على حمل سوار إلكتروني، إلا أن نيابة باريس استأنفت قرار الإفراج، ومن المتوقع عقد جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم النهائي.

واعتقلت #الشرطة_الفرنسية في أكتوبر 2016 في العاصمة باريس، المطرب المغربي الشهير بعد شكوى "اغتصاب" تقدمت بها فتاة.