3 من أشهر نجوم الخليج يغيبون عن دراما رمضان

يغيب ثلاثة من أشهر #نجوم #الدراما_الكويتية والخليجية عن #الدورة_الرمضانية.

ويغيب #النجم الكويتي القدير #عبدالحسين_عبدالرضا للعام الثالث على التوالي عن #دراما_رمضان، حيث كان آخر أعماله الرمضانية #العافور.

وعن غيابه هذا قال الفنان #عبدالحسين عبدالرضا في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "قرأت على مدى الموسم الحالي أكثر من 10 نصوص، بالإضافة لاضطلاعي على أكثر من 100 فكرة. لكنها جميعها كانت بعيدة، بشكل أو بآخر، عن طموحي في تحقيق العودة وتقديم ما هو جديد ومتميز للجمهور الحبيب خلال الدورة الرمضانية المقبلة".

إلا أن #عبدالرضا كشف عن مفاجأة قائلاً: "سأظهر كضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل الشهير #سيلفي مع النجم الحبيب #ناصر_القصبي، إثر دعوة وجهها لي. كما أنني وجدت في نص الحلقة التي شاركت بتصويرها منذ أيام الكثير من المضامين والقيم، مما ساهم في موافقتي ومشاركتي في العمل"، إلا أنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل عن الحلقة.

وسيعرض #مسلسل سيلفي خلال الدورة الرمضانية المقبلة على شاشة "أم. بي. سي".

ويغيب عن الشاشة في #رمضان أيضاً النجم القدير #سعد_الفرج، الذي أوضح قائلاً: "يبدو أن المهمة باتت صعبة للغاية في الحصول على النص والشخصية المناسبة. ولذا أفضِّل أن أغيب عن تقديم أي شيء. لقد قدمت في العام الماضي مسلسل #باب_الريح مع المخرج علي العلي. كما أنجزت قبل فترة الفيلم الإماراتي #في_الوقت_الضائع. كما قدمت مسرحية #فانتازيا على مسرح دار الأوبرا في #الكويت".

وأوضح أنه قرأ "الكثير من النصوص" لمسلسلات رمضانية "ولكنني لم أجد ضالتي. ولهذا أغيب عن الدورة الرمضانية".

بدوره، قال الفنان القدير #محمد_المنصور الذي يتم تكريمه هذه الأيام ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمونودراما: "كان من المرتقب أن أشارك في #مسلسل #اقبال_يوم_اقبلت. لكن لظرف طارئ اعتذرت، لكن لا أريد أن أدخل في التفاصيل. أتمنى للعمل وفريقه كل النجاح".

وشرح #المنصور قائلاً: "ما يهمني في أي تجربة أخوضها هو أن أكون مرتاحاً ضمن الفريق والنص. وحينما لا أجد هذا الأمر، فأفضل الانسحاب.. ولهذا أغيب هذا العام".

وكشف أنه يحضّر حاليا لفيلم روائي سينمائي جديد بعنوان #الماي من تأليف السيناريست عبد الرحمن الصالح وإخراج عبدالله بوشهري.