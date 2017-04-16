هكذا يعود محمد هنيدي إلى السينما

من جديد يعود الفنان #محمد_هنيدي إلى #السينما بفيلم "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد"، الذي انتهى من تصويره استعدادا للمنافسة به في عيد الفطر المقبل.

#الفيلم الذي كتبه #أيمن_بهجت_قمر ويخرجه #شريف_إسماعيل يشارك في بطولته #درة و #باسم_سمرة و #لطفي_لبيب ، واستغرق تصويره 6 أسابيع بعدما تم بناء قرية بأكملها في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل #تصوير الفيلم، كما تم تصوير بعض المشاهد بمحافظة الفيوم.

ويظهر #هنيدي في الفيلم بشكل مختلف للغاية عما قدمه من قبل، حيث قام بإطالة شعره وإطلاق لحيته ليصبح مقارب في الشكل من عنترة ابن شداد، خاصة وأن البطل سينتمي للجيل الرابع للعائلة.

وبشكل كوميدي علق هنيدي على منافسته في موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد، وذلك من خلال نشر صورة للشخصية التي يلعبها عبر صفحته الرسمية على موقع #التواصل_الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلاً: "عنترة قادم.. عنتر ابن ابن ابن ابن شداد أصل الأكشن في العالم العربي والأوروبي والعوالم المجاورة في العيد الصغير واللى خايف يروح".

ويعود هنيدي إلى السينما بعدما كان فيلمه الأخير يحمل اسم "يوم مالوش لازمة" والذي عرض العام قبل الماضي وشاركه بطولته #روبي و #ريهام_حجاج ، ومن المنتظر أن يشهد موسم عيد الفطر منافسة كبيرة للغاية، خاصة مع تواجد هنيدي في مواجهة #أحمد_السقا و #محمد_رمضان.