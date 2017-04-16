شاهد لمجرد يرقص بعد إطلاق سراحه.. وهذا تعليقه الأول

أجواء احتفالية يعيشها المغني المغربي #سعد_لمجرد بعد إطلاق سراحه في #فرنسا ، بعدما اعتقلته #الشرطة_الفرنسية في أكتوبر الماضي بسبب شكوى #اغتصاب تقدمت بها فتاة ضده.

وفور حصول لمجرد على إطلاق سراح مشروط بحمل #سوار_إلكتروني ، خرج ليحتفل مع عائلته وأصدقائه في فرنسا، وذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات التي تهتم بأخبار سعد لمجرد مقطع فيديو ظهر فيه المغني المغربي وهو يرقص على أنغام موسيقى تعزف في أحد الشوارع.

وظل سعد لمجرد برفقة والديه وأصدقائه الذين ظلوا لأشهر يترقبون هذه اللحظة التي سيخرج فيها من محبسه، حيث لم تتوقف الاحتفالات.

وفي أول تعليق لسعد لمجرد على قرار إطلاق سراحه المشروط، كتب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليؤكد أن سعادته لا توصف برجوعه لوالده ووالدته وأهله وأصدقائه وجمهوره الذي صمد معه منذ البداية.

وأعلن لمجرد عن اعتذاره لجمهوره بسبب المتاعب التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه على استعداد أن يفديهم بروحه، لأنهم جمهور ليس له مثيل، كما وجه الفنان المغربي الشكر لكل الفنانين الذين عاشوا مع أهله كل لحظة مؤلمة، مؤكدا أنه مهما شكر لن يوفيهم حقهم.

واختتم سعد لمجرد رسالته قائلا "وشعاري دائما هو الله الوطن الملك"، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها سعد لمجرد شيئا عبر صفحته الرسمية منذ الـ 25 من شهر أكتوبر الماضي.