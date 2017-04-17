شاهد الفنانة لطيفة تستنجد بالبخور من أجل الدعاء لتونس

نشرت #المطربة_التونسية #لطيفة_العرفاوي قبل يومين شريط فيديو على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ظهرت خلاله وهي تحمل كانونا وضعت فيه مادة #البخور وقامت بالدعاء من أجل حماية #تونس وشعبها.

وتم تصوير الفيديو الذي تجاوز عدد مشاهداته 150 ألفا، في منزلها بمنطقة #سيدي_بوسعيد السياحية، وظهرت لطيفة وهي مرتدية الزي التقليدي التونسي تقوم بالدعاء للوطن قائلة "اللهم صلِّ على النبي، الله يحمي بلادنا، الله يحمي تونس وشعبها وترابها ورجالها.."، في حين ردد الحاضرون الذين كانوا بجانبها عبارة "آمين" قبل أن ينتهي الفيديو بالزغاريد.

وتنتظر لطيفة صدور ألبومها الجديد في الأيام القادمة، والذي اختارت أن تكون منطقة سيدي بوسعيد صورة لغلافه، وذلك كبادرة منها للترويج لسياحة تونس ومناطقها.