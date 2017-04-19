بطلا "مسرح مصر" يعلنان ارتباطهما بطريقة مختلفة

وضع الثنائي #حمدي_الميرغني و #إسراء_عبدالفتاح حدا للأقاويل التي طالتهما خلال الفترة الأخيرة، وتحدثت عن ارتباطهما وخطبتهما بشكل #سري بعيدا عن #وسائل_الإعلام.

حيث اختار ثنائي فريق "مسرح مصر" الذي يقدم عروضه المسرحية عبر شاشة "MBC مصر" أن يفصحا عن ارتباطهما بشكل مختلف من خلال حساباتهما الرسمية على مواقع #التواصل_الاجتماعي.

البداية جاءت من خلال حمدي الميرغني الذي قام بنشر صورة عبر حسابه على موقع "انستغرام" والتي يظهر فيها بصحبة مجموعة من الأصدقاء وهو يمسك بخاتم الزفاف الذي يقدمه لإسراء عبد الفتاح.

كما ظهر أصدقاء الثنائي بقمصان كتب عليها عبارة "Will You Marry Me"، ليعلق حمدي على الصورة قائلا "تتجوزيني؟"، لتأتي إجابة السؤال سريعا من زميلته إسراء عبد الفتاح التي قامت بنشر صورة في نفس التوقيت تجمعها بحمدي والأصدقاء وعلقت عليها قائلة "موافقة"؟.

الثنائي شارك معا في #الفرقة_المسرحية التي أسسها الفنان #أشرف_عبدالباقي ، وينطلق الموسم الثالث من عروضها في عيد الفطر المقبل.