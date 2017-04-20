مؤلف "سلسال الدم" يكشف حقيقة انتهاء المسلسل

حيرة كبيرة أصابت متابعي مسلسل #سلسال_الدم الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، بعد عرض الحلقة الخامسة والثلاثين من الجزء الرابع والتي قيل إنها ستكون الحلقة الأخيرة للعمل، قبل أن يكتشف الجميع أنه مازالت هناك أحداث متبقية.

الكاتب مجدي صابر، مؤلف المسلسل الذي استحوذ على نسبة مشاهدة عالية للغاية، أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الجزء الرابع من #المسلسل الذي تقوم ببطولته عبلة كامل ورياض الخولي لم ينته بعد.

وأشار إلى كون هذا الجزء يتكون من 65 حلقة، ولكن تم الاستقرار على عرض 35 حلقة من المسلسل، على أن يتم استكمال الحلقات المتبقية في شهر أكتوبر المقبل، من أجل الاستفادة بعرضها في موسم جديد للدراما.

وأوضح المؤلف أنه منذ البداية كان هناك اتفاق على ألا يكون هناك جزء خامس من العمل، على أن يقدم الجزء الرابع في 65 حلقة تنتهي بهم الأحداث التي تجمع "نصرة" و"هارون"، خاصة أن "هارون" الذي يجسد دوره رياض الخولي حصل على حكم بالبراءة من المحكمة، وهو ما تسبب في إغماءة "نصرة" التي تلعب دورها عبلة كامل ولم تحصل على حقها بعد.

وعلق صابر على النجاح الذي تلاقيه الأحداث الخاصة بالمسلسل، حيث يتفوق كل جزء على سابقه، بأن هذا نتيجة جهد غير عادي في كتابة الأحداث، والدليل على ذلك هو النتيجة المبهرة التي حصل عليها من متابعة الجمهور.

كما أشار المؤلف إلى أن هناك شائعات طالت المسلسل وأحداثه وتوقعات غير صحيحة لمصير أبطاله، ولكن الجمهور يكتشف عدم صحتها من متابعة العمل، معتبرا أن هذا يدل على النجاح الذي يحققه المسلسل ومدى متابعة الجمهور له.