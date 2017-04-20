"مروان" يشارك بأسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة

افتتحت سفارة دولة #فلسطين بالقاهرة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، في سينما "الهناجر" بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في هذه الفعالية الفيلم الفلسطيني "مروان".

وحضر الفعاليات حشد من الفنانين والسياسيين والنقاد والروائيين والأدباء والمهتمين بالسينما الفلسطينية، تزامناً مع يوم #الأسير_الفلسطيني ، ودعماً لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال.

وكرم المنظمون الفنان المصري عزت العلايلي، والسيناريست بشير الديك، والمخرج غالب شعث، والمنتج حسين القلا لأدوارهم الوطنية التي قدموها تأليفا وتمثيلا وإخراجا على شاشات الفن العربي، وساهمت في ترسيخ معانٍ قومية ووطنية.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، إن الفلسطينيين لجأوا إلى كل الوسائل والآليات والطرق التي تؤدي إلى إظهار عدالة قضيتهم وقسوة ما ألمّ بهم من احتلال للأرض ومحاولات تدمير للإنسان، وعملوا بشتى الطرق على إعادة الحقوق السليبة للشعب الفلسطيني، وحشد الرأي العام العالمي لمناصرة قضية الحق المركزية في الوطن العربي، وتحرير آخر شعب رازح تحت ضير الاحتلال في العالم أجمع.

من جهته، شدد الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على أهمية تسليط #السينما الضوء على معاناة الفلسطينيين، وأن تنظيم أسبوع الفيلم الفلسطيني يأتي ضمن مخرجات مهرجان الإسكندرية للعام 2016 والذي حرص على تتويج #القدس كعاصمة سينمائية للعام 2017.

وأكد أباظة أن القدس حاضرة في قلوب المصريين، وأن هذا ليس شعارا يرفع بالمهرجانات قدر ما هو أسلوب حياة.

يُذكر أن الأفلام المشاركة في الأسبوع تعرض يومياً حتى 24 أبريل، وهي: مروان لأحمد برغوثي، قهوة لكل الأمم لوفاء جميل، روشميا لسليم أبو جبل،

رقم خـاص لعمر العماوي، شيـبـس لجهاد الشرقاوي، صناعة بريطانية لرأفت أبو زيد، أبو عرب لمنى الظاهر، عمواس لديمة أبو غوش، الحبر المر لإيليا غربية، مهلة حياة لأحمد موقدي، نون والزيتون لامتياز دياب، بيتنا الذي نعيش فيه لدارين البو، رحلة كنبة لعلاء العلي، الطوق الأبيض لحنين جابر، نداء الأرض لنغم نزار.