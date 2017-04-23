الفنانة ليلي عبدالله تعشق سباق السيارات!

تؤكد الفنانة #ليلي_عبدالله "اللبنانية التي تعيش وتعمل في الكويت" أنها فنانة من نوع مختلف في ظل اختياراتها الفنية عالية الجودة، وأيضا هواياتها المتعددة والخطرة ولعل آخرها هواية #سباق_السيارات حيث تقضي جزءاً كبيرة من يومها في حلبات تلك الرياضة، التي تتطلب الكثير من الاحترافية والجرأة والحذر.

وتقول: البداية كانت مع هواية الدراجات النارية في مرحلة سابقة، ولكنني وجدت اليوم متعة إضافية عبر سباقات "السيارات" وقد خضعت لتدريبات على مدى عدة أشهر واليوم فإنني أبدأ جدولي اليومي خصوصا، حينما أكون غير مشغولة بارتباط فني بالذهاب إلى عدد من الحلبات المتخصصة سواء في #الكويت أو #دبي أو غيرهما من المدن التي أتواجد بها، بل إنني وخلال تواجدي في #تركيا بالذات مدينة "أنطاليا" حيث صورت مسلسل #سماء_صغيرة اكتشفت إحدى الحلبات بالقرب من الفندق الذي كان يقيم به فريق العمل.

كما اكتشفت أن هناك عدداً من الفنانين يشاركونني ذات الهواية، ومنهم الفنان الزميل #محمد_صفر والنجم السوري #سامر_المصري وغيرهما.

وتضيف أن رياضة سباق السيارات تتطلب كثيراً من التدريب وأيضا الاهتمام بالأمور الخاصة بالأمان، وأشعر حينما أمارس هذه الرياضة بالانطلاق والحرية وأيضا تجاوز كل الضغوط نتيجة التعب والإجهاد النفسي والفكري والجسدي نتيجة العمل المتواصل.