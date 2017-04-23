شاهد أحدث صورة للفنانة نادية لطفي.. في المستشفى

نشر بعض الفنانين المصريين ومحبو الفنانة #نادية_لطفي صورة حديثة لها، حيث ترقد في مستشفى المعادي منذ شهور، بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة جعلتها تعاني من آلام في العظام ومشاكل في التنفس.

وبدت النجمة خلال الصورة بوجه شاحب، فيما زارها عدد كبير من الفنانين الكبار للاطمئنان عليها وتواصل معها حلمي النمنم #وزير_الثقافة_المصري ومسؤولون مصريون آخرون .

وتخضع الفنانة حالياً لجلسات علاج طبيعي، وشهدت حالتها الصحية تحسناً ملموساً واحتفلت مع الفنانين سمير صبري ودلال عبدالعزيز بعيد ميلادها الثمانين مؤخراً.

نادية لطفي من مواليد كانون الثاني/يناير 1937 واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق ولدت في منطقة عابدين بقلب #القاهرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني نادية لطفي.

تزوجت الفنانة ثلاث مرات، الأولى من الضابط البحري عادل البشاري وهو والد ابنها الوحيد أحمد، والثانية من المهندس إبراهيم صادق شقيق، وكان هذا في أوائل السبعينيات، ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري.

قدمت العديد من الأفلام وكان رصيد أفلامها على مدار 30 سنة، نحو 70 فيلماً، أولهم "سلطان" عام 1959، وحصلت على العديد من الجوائز العربية والدولية.