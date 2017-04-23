فنانة مصرية تتصدر قائمة البحث بسبب "فستان زفافها"

بين ليلة وضحاها، تصدرت الفنانة الشابة #وفاء_قمر قائمة البحث عبر موقع "غوغل"، بعد حفل زفافها على الفنان #هيثم_محمد الذي أقيم مساء الخميس.

الاهتمام الكبير بالفنانة وفاء قمر جاء بسبب الفستان الذي كانت ترتديه في حفل الزفاف، والذي تسبب في توجيه انتقادات كبيرة لها بعدما رأى البعض أنه لا يليق بحفل الزفاف، وهاجمها الجمهور بسبب ارتدائه.

هيثم محمد الذي انشغل الجمهور بأخباره قبل أشهر بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة قبل أن يحصل على حكم بالبراءة، لم ينشغل بالرد على الهجوم الذي طال زوجته.

فيما قررت وفاء قمر أن ترد بعد ساعات من زفافها عبر حسابها على موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما كتبت قائلة "طب والله كويس إني احتليت المركز الأول في قائمة البحث على موقع غوغل.. والله انتوا عالم فاضية".

وأوضحت وفاء أنها لم تكن تنوي الرد ولكنها ترغب في توجيه رسالة قائلة "انتوا مالكوا موتوا بغيظكوا"، وتابعت وفاء قائلة "أنا متجوزة سيد الرجالة وأنا حرة ألبس اللى ألبسه وأقلع اللى أقلعه واعزم اللى اعزمه واتصور مع اللي عاوزة أتصور معاه.. ملكوش دعوة دي حياتي الخاصة وأنا حرة فيها إيه اللى حشركوا واللى مش عاجبه ميتفرجش على صورنا ويدور علينا"، واختتمت وفاء ردها بالتأكيد على أن الزفاف لم يكن في مسجد، وإنما أقيم في دار مناسبات.