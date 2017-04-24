العراق.. البصرة تحتضن مهرجان "القمرة" للأفلام القصيرة

احتضنت محافظة #البصرة ، #مهرجان "القُمرة" السينمائي الدولي الثاني، بمشاركة 70 فيلماً روائياً، وقصيراً تمثل 12 دولة عربية وأجنبية.

وقال مدير المهرجان سرمد التميمي في تصريحات صحافية إن "المهرجان يتضمن مشاركة 70 فيلماً روائياً قصيراً وغير روائي، وأفلام وثائقية وأفلام للرسوم المتحركة".

وأشار إلى أن #الأفلام تشمل "35 فيلماً من داخل #العراق ، و35 فيلماً من خارج العراق تمثل 12 دولة، منها: بريطانيا، ورومانيا، وإسبانيا، ومصر، وقطر، والإمارات، والجزائر، والمغرب، ولبنان، وتونس، وسوريا".

وأضاف التميمي أن "المهرجان يستمر 4 أيام، وسيتم خلاله عرض الأفلام المشاركة، وستتولى 3 #لجان_تحكيم تضم مخرجين فنانين عرب، قدموا من مختلف الدول مهمة تحديد الأفلام الفائزة خلال المهرجان".

وكانت العاصمة #بغداد قد احتضنت سبتمبر/أيلول من العام الماضي مهرجاناً دولياً للسينما بمشاركة 20 بلداً عربياً وأجنبياً، هو الأول من نوعه منذ نحو 13 عاماً.

وتراجعت الحركة الثقافية في العراق نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المضطربة التي تمر بها البلاد، ويُحاول العديد من #الفنانين_العراقيين النهوض بالواقع الثقافي مجدداً عبر تنظيم #المهرجانات_الدولية والمحلية.