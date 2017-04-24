لطيفة تتحدى فلة وتطلب تحليل دم!

طلبت الفنانة #لطيفة_التونسية من الفنانة #فلة_الجزائرية عمل #تحليل_دم على أن تقوم هي بالمثل حتى يعرف الجمهور أيهما تتعاطى #الممنوعات.

وقالت لطيفة في ظهور فضائي مثير عبر القناة التونسية التاسعة، وتحديداً في برنامج اسمه "عائشة" – نسبة للمذيعة -: "أسأل ربي أن يلطف بها هي مسكينة، أنا أحترم بلادها فقط". وتابعت: "هي في كل ظهور تحكي علي، وأنا أحترم #الجزائر جداً شعباً وتاريخاً وكل شيء، وهناك حاجة ضحكتني برشا كل الفانز الجزائريين ردوا عليها، وأنا أفتخر بأخلاقي.. تربيت وعمري ما ذقت لا خمرة ولا سيجارة".

ثم سألت لطيفة المذيعة باستنكار: "هي قالت لطيفة خمّيرة أو تشرب برشا؟ أنا لي طلب واحد إذا هي قد هذه الكلمة نطلب منها تحليل دم وأنا أعمل تحليل دم ونشوف.. ولا عندي مانع أقسم بالله". كما وجهت نصيحة إلى فلة الجزائرية باحترام الناس والعائلات التي تتابع التلفزيون وأن تحترم جمهورها، ثم حلفت بأنها لا تعرفها شخصياً ولم تقابلها في حياتها سوى مرتين بالصدفة، على حد وصفها.

وعن علاقتها بـ #كاظم_الساهر ، ذكرت لطيفة أنها تعرفت عليه في #تونس من خلال مهرجان "قرطاج" وذلك ربما عام 1995 أو 1997 وكان تعاونها معه مختلفا، وفق قولها. وأشارت: "مع كاظم عملنا أغاني حلوة، ومن الخطوات التي أفتخر فيها بحياتي".

وحول الشائعات التي لاحقتها بعد علاقتها بكاظم قالت لطيفة: "بعد كل تعاون مع فنان يقولوا أكيد يحبوا بعضهم، وأهم تعاون بيني وبينه كان "أهيم بتونس الخضراء" التي لحنها".

كذلك عدّت لطيفة لقاءها بالفنانة #فيروز والرحابنة من اللحظات المهمة في حياتها الفنية، موضحة أن فيروز طلبت منها المحافظة على الأسماء التي نجحت معها في مسيرتها وعدم الانصياع لما وصفتهم بـ"المتحجرين" الذين يطالبونها بين الفينة والأخرى بالتجديد.