هل ستغني فيروز أخيراً بمصر؟ ابنتها تجيب

ربما كان الخبر الأسعد بالنسبة لمحبي السيدة #فيروز هو ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، من وجود اتفاق يقضي بتقديم فيروز لحفل جديد بمصر في #عيد_الأضحى المقبل.

وذلك وفق مفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين #التلفزيون_المصري والسيدة فيروز لتعود من جديد إلى جمهورها، خاصة أن الأجر لن يكون عائقاً في هذا الأمر، حيث يرغب التلفزيون المصري في إتمام الأمر مهما تكلف، حسب ما نشرت صحيفة مصرية.

ولكن يبدو أن سعادة #الجمهور لن تدوم طويلاً، بعدما سخرت ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز من الأخبار التي تحدثت عن حفل مرتقب لجارة القمر بمصر، وذلك عبر حسابها على موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك".

ريما كتبت قائلة "شو قوي هالمصدر إذا معتقد آخر حفلاتها كانت بالـ2010.. إنو الـ2011 شو كانت!! بروفا؟"، وذلك في إشارة إلى ما تضمنه الخبر من كون الحفل سيعيد صاحبة "نسم علينا الهوى" إلى جمهورها بعد أن كان آخر حفل في عام 2010 وهو أمر غير صحيح.

وتابعت ريما سخريتها من الأمر قائلة "وبعدين التلفزيون المصري حتة واحدة؟ يالهوي يعني في بث مباشر.. بس إنه طبعاً فاضل المكان اللى هو إجمالا بتبدي فيه أي مباحثات وقد تنتهي عنده.. وطبعاً وطبيعي الأجر مش رح يكون عائق مهما كانت تكلفته.. آه والنبي لأن أجركم عظيم في السماوات".

وأبدت #ريما_رحباني دهشتها من تلك النوعية من الأخبار، وهو ما عبرت عنه قائلة "إييه يعني ما بعمري فهمت شو بيقصد وشو بيستفيد المصدر وأخواته من هيك صنف أخبار؟ غير إنه يحط نفسه في مواقف بايخه".