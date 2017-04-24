"مروان" يتغلب على اللوبي الصهيوني في بريطانيا

نجحت الجالية الفلسطينية في #بريطانيا بعرض فيلم وثائقي عن معاناة الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع إضرابهم عن الطعام، وذلك على الرغم من جهود مضنية بذلها اللوبي الصهيوني لعرقلة عرض الفيلم، فيما تلا العرض محاضرة ألقاها محامي الأسرى جواد بولس بحضور السفير الفلسطيني في لندن مانويل حساسيان الذي ألقى هو الآخر كلمة أمام جمهور الحاضرين.

في تفاصيل المعركة التي دارت بين الجالية الفلسطينية واللوبي الصهيوني فقد تمكن مؤيدون لإسرائيل من إقناع إدارة القاعة التي كانت مخصصة لاستضافة الفيلم والندوة من الاعتذار عنهما وإلغاء الحجز، إلا أن #الفلسطينيين تحركوا سريعاً فحجزوا قاعة ثانية في فندق عالمي، ليفاجأوا أيضاً بأن إدارة الفندق رضخت للضغوط وألغت الحجز قبل ساعات قليلة من موعد الفعالية، فانتهى الأمر إلى عرض الفيلم وإقامة الندوة في مقر "البيت الفلسطيني" في لندن، وفي نفس الموعد الذي كان مقرراً لها.

وقالت رئيسة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وعضو اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، سناء العالول، إنه تم توكيل محامٍ لمقاضاة إدارتي القاعتين اللتين أخلّتا بالعقود وتراجعتا عن عرض الفيلم واستضافة الندوة ورضختا لضغوط اللوبي الصهيوني المعادي للفلسطينيين.

وتعهد عشرات الحضور بإرسال رسائل احتجاج ضد إدارة القاعات والفنادق التي رفضت استضافة ندوة عن #الأسرى_الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن ما جرى يمثل انتهاكاً لحق الكلام وحرية تنظيم الندوات والمؤتمرات، ومحاولة إسرائيلية لإسكات صوت الفلسطينيين الذين يودون التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال.

والفيلم الذي تم عرضه هو وثائقي تحت عنوان "مروان"، ويتناول قضية الأسير #مروان_البرغوثي المحكوم بالسجن بـ 14 مؤبداً، وعبر سرد قصة مروان البرغوثي يتم عرض حكاية الأسرى الفلسطينيين في سجون #الاحتلال.

ودعا السفير حساسيان في كلمة ألقاها على مسامع الحضور إلى شرح معاناة الأسرى وعرض قضيتهم على الرأي العام في بريطانيا، مشيراً إلى أن الفيلم الذي يحكي عن مروان البرغوثي ليس مخصصاً أصلاً ليشاهده الفلسطينيون لأنهم أصحاب القضية، وإنما هو محاولة لتعريف الشعوب الأخرى بهذه القضية.

كما دعا السفير المتضامنين من البريطانيين وأعضاء البرلمان البريطاني والبرلمانات الأوروبية إلى المساهمة في الأنشطة التضامنية التي تقام في كل مكان بالتزامن مع إضراب أكثر من 1500 أسير عن الطعام.

أما جواد بولس فقال خلال الندوة إنه "لا احتلال بدون أسرى"، معتبراً أن وجود هؤلاء الأسرى في #السجون_الإسرائيلية دليل على أن الفلسطينيين لم يتعبوا أو ييأسوا من مقاومة الاحتلال والعمل من أجل إنهاء هذا الاحتلال.