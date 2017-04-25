إلتون جون يلغي حفلات لإصابته بمرض جرثومي

ألغى النجم #إلتون_جون الحفلات التي كان من المرتقب أن يحييها في الولايات المتحدة في نيسان/إبريل وأيار/مايو بسبب إصابته بمرض جرثومي "قد يسبب الوفاة" يتعافى منه حاليا في منزله في بريطانيا.

وأمضى الفنان البالغ من العمر 70 عاما ليلتين في قسم العناية الفائقة في المستشفى عند عودته في مطلع نيسان/أبريل من جولة في #أميركا_الجنوبية، على ما جاء في بيان صادر عن مجموعة "موراي تشالمرز" وكيلته الإعلامية.

وأصيب النجم "باعياء شديد" خلال رحلة بين العاصمة التشيلية سانتياغو و #لندن في 10 نيسان/إبريل ونُقل إلى المستشفى فور وصوله إثر إلتقاطه " #عدوى_جرثومية_نادرة قد تسبب الوفاة".

ولم يغادر إلتون جون، الذي بيعت أكثر من 250 مليون نسخة من أعماله في العالم، المستشفى إلا في 22 نيسان/إبريل. وهو يمضي حاليا فترة #نقاهة في دارته بالقرب من ويندسور في غرب لندن.

وبحسب الأطباء، سيستعيد عافيته سريعا وسيتمكن من اعتلاء المسرح مجددا لإحياء حفلة مقررة في 3 حزيران/يونيو في لندن. لكن بانتظار تعافيه، ألغيت الحفلات المبرمجة في #الولايات المتحدة.

واعتذر الفنان في بيان من محبيه "الرائعين والأوفياء" وأشاد بالطاقم الطبي الذي اعتنى به جيدا.