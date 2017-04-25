منة فضالي: حظي سيئ في الارتباط

غضب وشوق حملته منة فضالي لجمهورها، بعد عودتها إليهم مرة أخرى رغم انشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل #أفراح_إبليس مع جمال سليمان خلال هذه الفترة.

ومن خلال دردشة حية أجرتها #منة_فضالي مع جمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك أكدت أن اختفاءها خلال الفترة الماضية يعود إلى انشغالها بالتصوير، كما أنها كانت غاضبة للغاية بسبب التعليقات التي كانت تصلها خلال حديثها مع جمهورها، ولا تعلم السر في تعمد البعض إزعاجها.

وتحدثت منة فضالي مع محبيها عن دورها في مسلسل #سلسال_الدم الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" حيث تلعب شخصية "هنية"، وطلبت منهم تقييم إطلالتها في المسلسل، مشيرة إلى كون الجزء الرابع لم ينته بعد وأن هناك أحداثا ستحسم الصراع الدائر في العمل.

واعتبرت منة أن تكرار ظهورها في أعمال صعيدية هو أمر غير مقصود على الإطلاق، كما أن المعيار الأساسي هو اختلاف الأعمال عن بعضها البعض.

منة فضالي كشفت عن كونها خريجة كلية سياحة وفنادق، فيما رفضت التعليق من جديد على قصة صورها مع المطرب #محمد_فؤاد التي التقطت لها قبل سنوات، وأكدت أن هذا الأمر أغلق منذ فترة طويلة ولن تتحدث عنه مرة أخرى، كما أنها لا تحب أن يتحدث أحد عن هذا الأمر.

وعما إذا كانت متزوجه أم لا، أجابت منة فضالي بكونها غير متزوجة وأنها للأسف الشديد حظها سيئ للغاية في الارتباط، خاصة وأنها حاولت أكثر من مرة ولكن الأمر لم يتم، معربة عن أمنيتها في الزواج والإنجاب وتكوين أسرة كبيرة، خاصة وأنها تحب الأطفال للغاية.

واختتمت منة فضالي حديثها مع جمهورها بكونها أرادت الاطمئنان عليهم والتواصل معهم، مع وعد بتكرار الأمر من فترة لأخرى، ولكنها طالبتهم بمراعاة لغة الحوار معها، خاصة وأنها تحب الحديث معهم على طبيعتها ولا ترغب في أن تكون مصطنعة أو مزيفة.