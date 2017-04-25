"موت صغير" للسعودي محمد حسن علوان تفوز بالبوكر العربية

فازت #رواية ( #موت_صغير ) للسعودي #محمد_حسن_علوان بالجائزة العالمية للرواية العربية ( #البوكر ) في دورتها العاشرة.

جاء الإعلان عن #الجائزة مساء الثلاثاء في أبوظبي عشية افتتاح الدورة 27 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ورواية (موت صغير) هي سيرة روائية متخيلة لحياة #الفيلسوف #محيي_الدين_بن_عربي منذ ولادته في #الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.

وقالت سحر خليفة رئيسة لجنة التحكيم "تنبش رواية (موت صغير) في حياة ابن عربي، وتستحضر الرواية مرحلة تاريخية بصراعاتها وحروبها واضطراباتها وكيف في قلب هذا الخضم تتشكل وتتطور مسيرة حياة ابن عربي الإنسان".

ولد علوان في الرياض عام 1979 ويقيم في تورنتو بكندا. صدرت له أربع روايات قبل (موت صغير) هي (سقف الكفاية) في 2002 و(صوفيا) في 2004 و(طوق الطهارة) في 2007 و(القندس) في 2011 التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2013.

وبفوز علوان بالبوكر العربية يحصل على 50 ألف دولار إضافة إلى 10 آلاف دولار كان قد حصل عليها مثل كل كاتب بلغ القائمة القصيرة للجائزة.

وضمت القائمة القصيرة ست روايات هي (السبيليات) للكويتي إسماعيل و(زرايب العبيد) لليبية نجوى بن شتوان و(مقتل بائع الكتب) للعراقي سعد محمد رحيم و(في غرفة العنكبوت) للمصري محمد عبد النبي و(أولاد الغيتو-اسمي آدم) للبناني إلياس خوري و(موت صغير) للسعودي محمد حسن علوان.

وتختص الجائزة العالمية للرواية العربية بمجال #الإبداع #الروائي باللغة العربية وترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن بينما تمولها هيئة أبوظبي للسياحة و #الثقافة في #الإمارات .