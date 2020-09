إليكم أعضاء لجنة مهرجان كان السينمائي الـ"70"

أعلنت إدارة #مهرجان_كان السينمائي عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقتها الدولية للدورة الـ"70" والتي تبدأ في 17 مايو/أيار المقبل وتمتد حتى 28، برئاسة المخرج الإسباني بيدرو المودوفار.

وستضم "8" أعضاء منهم 4 نساء سيمنحون الفائز السعفة الذهبية، وجوائز أخرى لأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل تمثيل نسائي ورجالي وأفضل فيلم روائي قصير، فضلاً عن جوائز أخرى.

ويأتي على رأس قائمة اللجنة، الأميركي المتوج بجائزتي أوسكار ويل سميث والأميركية جيسيكا تشاستين المرشحة للأوسكار مرتين عن Zero Dark Thirty و The help، والمخرج الإيطالي المخضرم "باولو سورنتينو"، مخرج الروائع، الذي سبق له المشاركة في مهرجان كان في السنوات السابقة، ومن أعماله The Great Beauty وYouth

كما يشارك المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك الذي شارك 3 مرات في المسابقة الرسمية كان آخرها العام الماضي بفيلمه

the Handmaiden.، والمخرجة الألمانية مارين أدي" مخرجة فيلم Toni Erdmann، الذي نال إعجاب مهرجان كان السنة الماضية ولم يفز بأي جائزة ، عدا جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى).

إلى ذلك، تشارك في اللجنة المخرجة الفرنسية آنيس جاوي، وهي أيضا ممثلة وكاتبة سيناريو، التي فازت من قبل بجائزة سيزار (الأوسكار الفرنسي) وترشحت لأوسكار أحسن فيلم أجنبي عن فيلم. of Others the Taste

كما يشارك المؤلف الموسيقي "الفرنسي وهو لبناني الأصل جبريال يارد، الذي ألف موسيقى أكثر الأفلام شهرة وجوائز ومنها فيلم "

the Talented Mr Ripley وthe Lives of others، وتعاون مع كبار المخرجين منهم" جان لوك جودار "وجان جاك آنو .

وتشارك أيضاً الممثلة الصينية الاكثر شهرة " فان بينجبينج"، وهي من أنجح الممثلات في القارة الآسيوية.

يذكر أنه في وقت سابق تم اختيار الممثلة الشهيرة "أوما ثورمان" لترأس اللجنة التحكيمية لمسابقة "نظرة ما"، وهي المسابقة الثانية في الدورة الـ 70 لمهرجان كان السينمائي.