السعودي إياد الحكمي "أميراً للشعراء"!

توج السعودي، إياد الحكمي، الثلاثاء، بلقب الموسم السابع لمسابقة " #أمير_الشعراء " التي تعد أكبر مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الدول العربية، ويصل مجموع جوائزها لأكثر من مليوني درهم إماراتي (أي نحو 573 ألف دولار)

وحصل الحكمي على أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، وهي 61 درجة، بينما حل مواطنه طارق الصميلي في المركز الثاني وحصل على 60 درجة وجاء المصري حسن عامر في المركز الثالث وحصل على 53 درجة.

وفي المركز الرابع جاء الموريتاني شيخنا عمر برصيد 49 درجة فيما حلت العراقية أفياء أمين بالمركز الخامس برصيد 46 درجة.

يذكر أن لجنة التحكيم تشكلت من الناقد الإماراتي علي بن تميم والناقد المصري صلاح فضل والناقد الجزائري عبد الملك مرتاض.

وانطلقت مسابقة "أمير الشعراء" في 2008 وتنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي في #الإمارات. وتذاع جميع مراحل المسابقة تلفزيونيا عبر قناتي الإمارات وبينونة الفضائيتين.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون درهم إماراتي، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم وصاحب المركز الثالث على 300 ألف درهم وصاحب المركز الرابع على 200 ألف درهم وصاحب المركز الخامس على 100 ألف درهم.