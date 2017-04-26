بعد تتويجه أميرا للشعراء.. ماذا قال إياد الحكمي؟

احتفى الوسط الثقافي السعودي بفوز #الشاعر إياد الحكمي بلقب #أمير_الشعراء في النسخة السابعة من البرنامج الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في #أبوظبي وكذلك نيل الشاعر طارق الصميلي الوصافة.

وشهدت الحلقة النهائية تنافساً محموماً بين 5 شعراء وهم أفياء أمين من العراق، وإياد الحكمي من السعودية ومواطنه طارق الصميلي، وحسن عامر من مصر، وشيخنا عمر من موريتانيا، وهم الذين حكمت شعرهم اللجنة المكونة من النقاد عبدالملك مرتاض، وصلاح فضل، وعلي بن تميم.

ونال الحكمي 61 نقطة بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم فيما جاء الصميلي ثانيا بـ60 نقطة وفي المركز الثالث حسن عامر بـ53 نقطة.

وكانت شاعرية #إياد_الحكمي تجلت منذ إطلالته الأولى في البرنامج وأشادت لجنة التحكيم في أكثر من موقف بالصور والأخيلة وتوظيف المفردة في التحليق بالنص صوب عوالم الإبداع، الحكمي قبل أن يرتدي بردة أمير الشعراء ويفوز بالمليون درهم سبق أن توج بجائزة شاعر شباب عكاظ عام 2012.

الحكمي أكد في حديثه لـ "العربية.نت" أن أبجديات الحب تتضاءل أمام الاحتفاء الذي وجده من الناس؛ وقال: "أريد أن أطبع قبلة على جبين أبوظبي هذه المدينة التي عشنا فيها وعاشت فينا وتجذر حبها في الأفئدة، أود أن أشكر لجنة التحكيم على كل هذه القناديل التي أضاءت ميادين الشعر".

وأهدى الحكمي اللقب إلى كل أحبابه مضيفاً: "أحمد الله عليكم يا رفاق، وأسأله أن أكون أهلا لكل هذه الظنون الطيبة، وأعجز كعادتي عن رد الجميل لكم".

وشهدت الحلقة حضور الشاعر #حيدر_العبدالله الفائز باللقب عن النسخة الماضية.