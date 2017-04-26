لمحبي "حرب النجوم" هذا موعد إطلاق جزئه الـ 9

أعلنت شركة #والت_ديزني للإنتاج السينمائي عن طرح #فيلم ( #ستار_وورز: #إبيسود_9 )، آخر أفلام ثلاثية (ستار وورز/حرب النجوم) الجديدة، في مايو/ أيار 2019.

ويمثل طرح الفيلم في 24 مايو/أيار تغييرا في استراتيجية ديزني التي طرحت الجزأين السابقين من ثلاثية سلسلة #الخيال_العلمي الناجحة في منتصف ديسمبر/كانون الأول خلال العطلة الشتوية.

ولم تكشف ديزني عن تفاصيل الفيلم الذي لم يعرف عنه سوى أنه سيكون من إخراج كولين تريفورو.

ويستكمل الفيلم الجديد الثلاثية التي بدأت بعدما اشترت ديزني شركة لوكاس فيلم من المخرج جورج لوكاس في صفقة بقيمة أربعة مليارات دولار عام 2012. وفي ديسمبر كانون الأول 2015 طرحت الشركة فيلم (ستار ووزر: ذا فورس أويكينز) الذي جمع من جديد بين فريق عمل أول أفلام السلسلة والذي يعود لعام 1997.

ومن المقرر طرح فيلم (ستار وورز: #ذا_لاست_جداي ) في أنحاء العالم يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2017.

كما أعلنت ديزني الثلاثاء عن إرجاء موعد طرح جزء آخر من سلسلة ( #إنديانا_جونز ) الناجحة من بطولة هاريسون فورد إلى يوليو/تموز 2020. ولم تفسر الشركة تغيير الموعد بعدما كان طرح الفيلم مقرراً في يوليو/تموز 2019.