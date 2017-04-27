تعرف على الموضوعات الجديدة لجائزة حمدان بن محمد للتصوير

أعلن #علي_خليفة_بن_ثالث ، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق الموسم الجديد من مسابقة التصوير الشهرية عبر تطبيق "انستغرام" الشهير الخاص بالصور، والتي لاقت رواجاً كبيراً وحصدت شعبية واسعة في أوساط المصورين في الأعوام الماضية، حيث يُتاح لكل مستخدمي التطبيق المشاركة في المسابقة من خلال التقاط صورة وتحميلها على حسابهم الشخصي مع استخدام الوسم الخاص بموضوع المسابقة.

وعن هذه المسابقة صرّح بن ثالث بقوله: لم يعد قرار استمرارية المسابقة بأيدينا، فالشعبية الكبيرة والمتنامية للمسابقة حسمت الأمر لصالح الجمهور المتعطّش لإنتاج الأعمال الرائعة وتجربة المواضيع الجديدة سعياً للمزيد من الخبرة والمعرفة. المسابقة سهلة ومبسّطة، وهذا من أهم أسباب نجاحها وانتشارها، كما أن مئات المصورين يشاركون فيها بانتظام ويتعاملون معها كبوابةٍ مثاليةٍ لعالم التصوير من حيث العمل الجاد وتجسيد الأفكار بطرقٍ مُبتكرة ثم المنافسة بقوةٍ وندّيةٍ على الفوز، ومن عاشوا تجربة الفوز تضاعف لديهم عامل الثقة والحافز مما عزَّز حس التنافسية لديهم بشكلٍ كبير.

وأضاف بن ثالث: المواضيع المختارة للموسم الجديد تميّزت بالتجديد من خلال العزف على أوتار بصرية تخصصية إلى حد ما، قد تشكّل تحدياً لبعض الهواة، لكننا نعلم أنهم يقدِّرون التحدي ويدركون فوائده الكبيرة. ويسعدني أن أعلن للجمهور عن موضوعات #الموسم_الجديد الذي يبدأ في مايو 2017 وحتى شهر أبريل 2018.

وأنشئت #جائزة_حمدان_بن_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_الدولية_للتصوير_الضوئي بموجب القرار الصادر عن #الشيخ_حمدان_بن_محمد_بن_راشد _آل_مكتوم ولي عهد #دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة رقم 1 لسنة 2011 ومقرها دبي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها ونظامها الأساسي وأحكام هذا القرار، وتهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في #مجال_التصوير وإنشاء قاعدة عالمية المستوى، وتشجيع مشاركة المواطنين بصورة أكبر في المسابقات والأنشطة الدولية.

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